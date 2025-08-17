女優の加藤ローサ（４０）が、１７日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演し、サッカー元日本代表ＭＦの松井大輔氏（４４）と離婚していたことを明らかにした。番組では松井氏からのメッセージも紹介した。加藤は冒頭、「実は今は籍を抜いていて、新しい私たちの形で、一緒に生活は続けつつ、ちょっと夫婦っていう形を変えて」と離婚を告白。時期を「今年とかじゃなくて、ちょっと前」とし、理由を「大きなことがあっ