現役時代は浦和レッズなどで活躍した元日本代表FWの李忠成氏が、８月16日にテレビ東京系列で放送されたサッカー専門番組「サタデーナイトJ」に出演。古巣・浦和のFW小森飛絢について語った。６月にジェフユナイテッド千葉から浦和に完全移籍で加入した小森は、クラブ・ワールドカップ後にスタメンに定着すると大活躍。８月16日のJ１第26節・名古屋グランパス戦（２−１）では開始７分に先制点を決めるなど、ここまでの公式戦で