◇パ・リーグソフトバンク2―7ロッテ（2025年8月16日みずほペイペイD）ソフトバンクは序盤の失点が響き、本拠地連勝は13で止まった。ただ、「2番・遊撃」で出場した野村勇内野手（28）が6点差の8回、1年目の2022年に放った自己記録を更新する11号ソロを放ち、プロ初となる3試合連続マルチ安打。小久保裕紀監督（53）も絶賛する一発だった。山川穂高内野手（33）も2試合連続19号ソロと、打線は上向きだ。最短の優勝マジック