山梨・甲斐ジュニアベースボールクラブ、選手たちの幸せを願い「僕は叱ります」入部当初は“泣き虫軍団”だった子どもたちが、最後の最後に意地を見せた。8月13日に新潟で行われた“小学生の甲子園”「高円宮賜杯 第44回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」の1回戦。創部5年目で2度目の出場となった甲斐ジュニアベースボールクラブ（山梨）は、5-8で多賀少年野球クラブ（滋賀）に惜敗。コールド負け寸前から怒涛