TBSアナウンサー田村真子の1stフォトエッセイ『陽がのぼるほうへ』（太田出版）が27日に発売される。カルチャー誌「Quick Japan」と公式Webメディア「QJWeb」で毎月掲載していたエッセイのほか、書き下ろし原稿を加えた15篇のエッセイと、60ページ以上の大ボリュームのフォトストーリーパート、親友の近藤千尋との対談インタビューや連載写真のフォトアルバムで構成されている本著は、来年2月に30歳を迎える田村の20代の時間が垣