以前に「デイリー新潮」では、5月に起こったマクドナルドのハッピーセットの「ちいかわ」転売騒動をレポートした。そしてこのたび、8月8日からは「ポケットモンスター（以下、ポケモン）」とコラボした玩具がつく、ハッピーセットが発売された。3連休が始まる翌9日からは、玩具にプラスして人気のポケモンカードが付属するとあって人気が爆発した。筆者が住む近所にあるマクドナルドには、「ちいかわ」を遥かに上回る客が押し