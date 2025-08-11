日本中に衝撃が走ったメイプル超合金・カズレーザー（４１）と女優・二階堂ふみ（３０）の電撃結婚。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが１０日、スポーツ報知の電話取材に応じ、背景を分析した。予想外のカップル誕生に驚きの声が噴出しているが、かつては明石家さんま＆大竹しのぶ、近年では山里亮太＆蒼井優など、芸人と女優の結婚自体は珍しいことではない。山田さんは「テレビ番組の司会もできる芸人さんはサービス