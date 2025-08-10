アスレチックス打線を見事に翻弄した菅野(C)Getty Imagesメジャーリーグのレギュラーシーズンも半ばが過ぎ、各争いが白熱の一途を辿っている。そうした中で抜群の安定感で存在を誇示しているのが、オリオールズの菅野智之だ。【動画】菅野智之の冴えるスプリット！米記者も魅了する切れ味現地時間8月8日に行われたアスレチックス戦で先発登板した35歳は、7回（91球）を投げ、被安打5、1失点、4奪三振と好投。チームを3-2の勝利