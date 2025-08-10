仕事や人生に行き詰まったとき、「やりたいこと」や「モチベーションを上げる方法」などを探してしまう人は多い。登録者数74万人のYouTubeチャンネルで人生相談に乗る僧侶・大愚和尚が、人生を好転させる仏教の知慧を授ける。※本稿は、大愚元勝『絶望から一歩踏み出すことば 大愚和尚の答え 一問一答公式』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。自分が本当にやるべきことはどうしたら見えてくるのか「やりたいことって何