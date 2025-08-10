陸上・インターハイ女子400メートル障害／法政二・ガードナ・レイチェル麻由（3年）ホットスタッフフィールド広島で7月25日から5日間行われた陸上インターハイ。熱戦を取材した「THE ANSWER」は文武両道で部活に励む選手や、困難な環境の中で競技を続けてきた選手などさまざまなストーリーを持つ学生を取り上げる。今回は女子400メートル障害で優勝した法政二のガードナ・レイチェル麻由（3年）。昨秋から同種目を本格的に始め