¸ÅÂå¤ÎÀ¸Êª¤Î»Ñ¤¬¡¢¸½Âå¤Ç·ã¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û456.3Ëü²óÉ½¼¨¡¢11Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î?Ææ¤ÎÀ¸Êª?Vtuber¤Î¤Á¤å¤Ê¤Þ¤°¤í¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯7·î25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥µ¥Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷chuna_maguro_27¡Ë¤ËÉã¿Æ¤È¤ÎLINE¤Î¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î»¶ÊâÆ»¤Ç¥­¥Ä¥Í¤Î¿Æ»Ò¤ËÁø¶ø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶¦¤Ë¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·......¡£¤³¤ì¡¢¥­¥Ä¥Í¤«¡©¥­¥Ä¥Í¤Ê¤Î¤«¡©¡Ö¡Ø¥­¥Ä¥Í¸«¤¿¡Ù¤Ã¤ÆLINEÍè