2023年11月、ソウル高裁で勝訴判決が出た直後、法廷の外で涙を拭う原告の韓国人元慰安婦の女性（共同）【ソウル共同】旧日本軍の元従軍慰安婦らに対する慰謝料支払いを日本政府に命じた2023年のソウル高裁の確定判決を巡り、原告側が申し立てた日本政府資産を差し押さえるための手続きをソウル中央地裁が認めなかったことが8日、地裁などへの取材で分かった。今年6月27日付で申し立てを却下した。差し押さえは極めて困難になった