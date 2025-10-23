武田鉄矢が、10月22日放送の『サン！シャイン』（フジテレビ系）に出演。高市早苗首相の誕生に対して語りだした「歴史講義」に、視聴者から “ため息” が漏れている。「この日、武田さんは高市首相誕生を受けて涙を流したと明かしたのです。『この長い長い島国、極東の島国・日本で、女性が先頭に立つっていうのは非常時のあらわれですよね』と問いかけ、『女性が先頭に立ったほうが、危機的なピンチっていうのは、日本の歴史