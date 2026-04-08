神奈川県出身の林大尉が搭乗していた旧日本軍の戦闘機「紫電改」は、1945年4月、アメリカ軍のB29編隊と交戦し1機を撃墜した後、阿久根市折口の海岸近くに不時着しました。この際、林大尉は命を落としました。紫電改は不時着以降、81年間にわたって海底に沈んでいましたが、8日午前、引き揚げ作業が行われていて、機体の一部が引き揚げられました。機体は胴体や翼の一部が残る状態です。今後は、戦争の記憶を伝えるため、出水市