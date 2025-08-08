ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「熱愛報道」が波紋広げるキンプリ、最新シングルが「なぜ売上増」と… 永瀬廉 高橋海人 King & Prince エンタメ・芸能ニュース 週刊女性PRIME 「熱愛報道」が波紋広げるキンプリ、最新シングルが「なぜ売上増」と騒然 2025年8月8日 16時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「熱愛報道」が波紋を広げるKing & Princeについて週刊女性PRIMEが伝えた 6日にリリースされた17枚目のシングルは、初日売上が前作を越えたという 快進撃を受け、ネットは「なんで売り上げ増えてるの？」などと騒然となった 記事を読む おすすめ記事 実名告発「性被害に遭いました」広陵高校に“別の事案”が発覚、隠蔽体質を疑われる後手対応 2025年8月8日 17時0分 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言 「棋力の担保は取れているのでしょうか」 2025年8月7日 5時50分 【甲子園】午後10時過ぎるも継続試合にならず ネットは驚きの声「えっ、22時過ぎてやってる？」 2025年8月8日 22時40分 「水着の形に衝撃」氷川きよし、プール黒水着ショットにSNS騒然「ヤバいて、マジで！」「いくつよ」 2025年8月8日 18時38分 YOSHIKI、アニメ劇中曲を“パクり批判”も当事者からの連絡で“手のひら返し”お騒がせぶりに冷めた声 2025年8月8日 20時10分