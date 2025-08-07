ロッテは先発の茨木佑太投手が2回4安打5失点7日にロッテ浦和球場で行われたイースタン・リーグ公式戦、ロッテ―日本ハムは9-3で日本ハムが勝った。日本ハムは初回から2安打2四球、相手の野選などで3点を挙げると、2回には2死二、三塁から淺間大基外野手が適時打を放ち、2点を追加した。6回には阪口樂内野手の適時打と平田大樹外野手の犠飛、7回表にも柴田獅子投手の2点適時内野安打が生まれるなど、計12安打で9得点を奪った。