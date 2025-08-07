ロッテは先発の茨木佑太投手が2回4安打5失点

7日にロッテ浦和球場で行われたイースタン・リーグ公式戦、ロッテ―日本ハムは9-3で日本ハムが勝った。

日本ハムは初回から2安打2四球、相手の野選などで3点を挙げると、2回には2死二、三塁から淺間大基外野手が適時打を放ち、2点を追加した。6回には阪口樂内野手の適時打と平田大樹外野手の犠飛、7回表にも柴田獅子投手の2点適時内野安打が生まれるなど、計12安打で9得点を奪った。

投手陣は、先発・藤田琉生投手が2回2安打無四死球1奪三振無失点。後を受けた松本遼大投手も1イニングを1安打1四球無失点に抑えた。4回裏、3番手・北浦竜次投手が2点を失い、4番手・宮内春輝投手も回跨ぎとなった6回に1失点。それでも、7回からは3投手が無失点リレーを披露した。

勝った日本ハムは柴田が2安打3打点。2安打2打点を記録した淺間は6試合連続出塁と好調をキープしている。一方のロッテは、先発の茨木佑太投手が2回4安打3四球5失点と崩れ、4番手・東妻勇輔投手も2回5安打4失点を喫した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）