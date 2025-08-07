中国メディアの瀟湘晨報は6日、オーストラリアで交換留学生の14歳の中国人少女を殺害したとして現地警察に逮捕された13歳の中国人少女について、「精神疾患があった可能性がある」と報じた。4日午後10時20分ごろ、ニューサウスウェールズ州ニューカッスル近郊のエッジワースにあるホストファミリー宅で短期交換留学生の14歳の中国人の少女が刺された。少女はジョン・ハンター病院に搬送されたが、その後、死亡が確認された。警察は