旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判は被告人質問が行われ、女は「落ちたところを見ていない」と主張しました。殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告はおととし4月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし、殺害したとされています。5月29日の裁判は弁護側の被告人質問が行われ、内田被告は「落ち