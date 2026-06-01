米国の裁判所は5月29日、ワシントンの文化施設「ケネディ・センター」の名称にトランプ大統領の名前を加えたことを違法と判断し、トランプ氏の名前を削除するよう命じました。これを受けて、トランプ氏はSNSに投稿し、「衝撃を受けた」と表明するとともに、この裁定には政治的動機があると示唆しました。トランプ氏は投稿の中で、自身は米国史上、裁判所から最も「不公平な扱い」を受けてきた大統領だと主張しました。また、民主党