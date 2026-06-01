2年前の4月、北海道旭川市の橋の欄干から当時17歳の女子高生Aさん（留萌市）を落として水死させたなどとして殺人、不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われた内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が5月29日、旭川地裁（田中結花裁判長）であった。内田被告は弁護側の被告人質問に転落に関する責任を否定、繰り返し「死ね」と迫ったことは認めたが「殺意はなかった」と主張した。公判では共犯として懲役23年の刑が確定して服役中の小