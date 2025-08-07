シンガポールメディアの聯合早報は7日、インドのモディ首相が8月末に7年ぶりに中国を訪問する見通しと報じられたことを伝えた。記事によると、インドメディアはモディ首相が中国天津市で8月31日、9月1日に開かれる上海協力機構（SCO）首脳会議に出席する見通しと報じた。この件に関する両国の発表はまだないが、インド政府の関係者は訪中に向けた準備が進められていると話した。SCO天津サミットは中国の習近平（シー・ジンピン）国