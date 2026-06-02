【サンフランシスコ共同】人工知能（AI）開発を手がける米新興企業アンソロピックが、米証券取引委員会（SEC）に新規株式公開（IPO）を申請したと、複数の海外メディアが1日報じた。早ければ秋にも上場する見通しという。報道によると、アンソロピックが上場に伴って売り出す株数や価格は未定という。最近の企業価値は9650億ドル（約154兆円）に達した。アンソロピックは、セキュリティー上の脆弱性を発見する能力が高い「クロ