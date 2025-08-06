資生堂が、2025年12月期第2四半期（2025年1〜6月）の連結業績を発表した。売上高が前年同期比7.6%減の4698億円、コア営業利益が同21.3%増の234億円、営業利益が181億円（前年同期は27億円の赤字）、親会社の所有者に帰属する中間利益（純利益）が95億円（前年同期は1500万円）だった。中期経営戦略の「アクションプラン 2025-2026」に基づいた日本事業の構造改革により、収益性を改善。通期での業績予想は据え置く。 【画像をも