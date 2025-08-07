京都市の市立小学校4年生だったツトムくん（仮名）が、2024年11月に複数の同級生からいじめによる暴行を受け、右耳に外傷性の感音難聴を負った。その後、学校側の不適切な対応もあり不登校に追い込まれた。【写真】羽交い締め状態で、右耳の付近を3発殴られたツトムくん。その時に負った感音難聴に今も苦しんでいる。母親によるとツトムくんの学年は“荒れた学年”で、特に2024年度の2学期からは授業にならない状態が続いてい