増加を続ける子どものいじめ。文部科学省が昨年10月に公表した「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によれば、小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は76万9022件となり、過去最多を記録した。なかでも小学校は61万612件と圧倒的に多く、最も多い学年は小学2年生だ。編集部にも、「小学2年生の子どもがクラスメイトから無視され、学校に行きたがらなくなっている」