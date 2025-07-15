■目黒蓮のベレー帽＆スタイル抜群ワイドパンツや、宮舘涼太の真っ赤な爪付き手袋のワイルドなスタイルにも注目 【写真＆動画】Snow Manが『CDTV』で披露した“恐カワ”衣装 Snow Manが7月14日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演した際の、「#怪物的オシャレ」な衣装が話題となっている。グループ公式Xでは、一人ひとりの衣装にフォーカスしたオフショットが公開。 この日、Snow Manは新曲「SE