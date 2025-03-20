通貨オプションボラティリティー短期主導で低下、ドル円１週間は９％台 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.787.7510.467.41 1MO9.777.7710.297.03 3MO10.187.5110.437.20 6MO10.087.3910.297.36 9MO9.997.4310.177.55 1YR9.857.4310.097.65 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.799.056.85 1MO10.119.226.58 3