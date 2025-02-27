【プレミアリーグ第27節】(Tottenham Hotspur Stadium)トッテナム 0-1(前半0-1)マンチェスター・C<得点者>[マ]アーリング・ハーランド(12分)<警告>[ト]ロドリゴ・ベンタンクール(31分)、ジェームズ・マディソン(57分)、パペ・マタル・サール(87分)観衆:60,820人└ハーランドが決勝弾!! 逃げ切ったマンチェスター・C、トッテナムの反撃許さず完封勝利