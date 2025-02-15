¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤¬¤Þ¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼Áê¼ê¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£8Æü¤ÎFA¥«¥Ã¥×4²óÀï¤ËÂ³¤­¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Ç¤â°µ´¬¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤­»É¤·¤¿¤Î¤À¡£Á°È¾27Ê¬¡¢GK¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¸«»ö¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼êDF¤ò¤«¤ï¤·¤Ä¤Ä¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤­»É¤·¤¿¡£¡ØSky Sports¡Ù¤Ç»î¹ç²òÀâ¤ò¤·¤¿¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥­¥ã¥é¥¬¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥á¥Ã¥·¤Î¤è¤¦¤À¤ÈÓ¹¤ê¤Ä