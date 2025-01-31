NY³ô¼°30Æü¡ÊNY»þ´Ö12:25¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:25¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ44797.18¡Ê+83.66+0.19%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯19588.52¡Ê-43.80-0.22%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª39590¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+170+0.43%¡Ë ¤­¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¡£Á´ÂÎÅª¤ËÍÍ»Ò¸«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢Á°Æü°ú¤±¸å¤Î£É£ÔÂç¼ê¤Î·è»»¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¤Ï¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼ºË¾´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á