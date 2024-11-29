中日は29日、来季のコーチングスタッフを発表した。来季から新たにコーチに就任した松中信彦氏が一軍打撃統括コーチ、飯山裕志氏が一軍野手総合コーチ、小山伸一郎氏が二軍投手統括コーチ、小池正晃氏が二軍打撃統括コーチ、平田良介氏が二軍外野守備走塁コーチ、小林正人氏が投手・育成コーチ、田島慎二氏が二軍投手コーチを担当する。▼ 一軍監督：井上一樹投手コーチ：山井大介投手コーチ：浅尾拓也打撃統括コーチ：松中信