DMM.com 村中悠介COO DMM.comは、12月1日にサービス開始2周年を迎える定額制動画配信サービス「DMM TV」について、これまでの取り組みと実績を発表。無料トライアルを除いた「DMMプレミアム」の有料会員数が106万人を突破、主力のアニメ配信も視聴ユニークユーザーがサービス開始から約4倍に成長した。 DMM TVは、月額550円でDMMの様々なサービスを横断的に楽しめるDMMプレミア