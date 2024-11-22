GSEは、Rebellionが開発し、クラシックなシューティングゲーム『Sniper Elite』シリーズの最新作、『Sniper Elite: Resistance』の日本語パッケージ版をPlayStation(R)4、PlayStation(R)5で2025年3月6日に発売し、2024年11月22日より予約受付を開始。 GSE『Sniper Elite: Resistance』  ■対応機種：PlayStation(R)4、PlayStation(R)5■発売日：2025年3月6日■価格：7,254円(税込7,980円)■ジャ