女優の浜辺美波（24歳）が、11月15日に放送されたバラエティ番組「ニノさん」（日本テレビ系）に出演。お酒が好きで「何でもハイボール合わせちゃうクセある」と語った。映画「六人の嘘つきな大学生」に出演する浜辺美波、赤楚衛二、佐野勇斗、山下美月が番組のゲストとして登場。桜鍋や牡蠣、変わり種キムチを食べることになり、お酒が好きな浜辺に、それぞれどんなお酒を合わせるか質問が出る。浜辺が桜鍋には焼酎、牡蠣にはビー