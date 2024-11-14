引き締まった体躯がストイックさを物語る。新潟を率いて３年目。選手から「リキさん」と呼ばれ親しまれる松橋力蔵監督は、夜明けとともにクラブハウスへやってきて筋トレに勤しむ。練習後には10キロのロードワーク。敵地への移動を控えた日は時間短縮のためロードバイクも駆使するなど有酸素トレーニングも欠かさない。食事は低カロリー、高タンパクを意識し、単身赴任のため毎日自炊。空き時間は、とにかくサッカーを見ている