【ハッピーセット「トムとジェリー/わんだふるぷりきゅあ！」第2弾】 販売期間：10月25日～10月31日 価格：490円～ （一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる） 日本マクドナルドは、ハッピーセット「トムとジェリー」と「わんだふるぷりきゅあ！」の第2弾を本日10月24日から10月31日まで全国のマクドナルド（一部