日本マクドナルドは、ハッピーセット「トムとジェリー」と「わんだふるぷりきゅあ!」の第2弾を本日10月24日から10月31日まで全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

今回のハッピーセットのおもちゃは「トムとジェリー」と「わんだふるぷりきゅあ!」が。本日10月25日より販売される第2弾はそれぞれ3種ずつのおもちゃが新たに登場する。

なお、続く第3弾では第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

ハッピーセット「トムとジェリー」

第2弾:10月25日(金)~10月31日(木)

トムとジェリー なかよしカート

トムが乗っているカートを手で押して、走らせて遊ぶおもちゃ。手でカートを押すと、トムが上下に動いて進む。付属のチーズのシールを好きなところに貼って遊ぶことができる。カートには85周年のロゴが入っている。

ジェリーがくるくるまわるぞ! ティーカップこま

ジェリーが入ったティーカップのコマのおもちゃ。ジェリーが乗ったティーカップをテーブルの上で回し、コマとして遊べる。付属のソーサーの上にティーカップを置いて、クルクル回して遊んだり、ディスプレイして楽しむこともできる。カップには85周年のロゴが入っている。

トムがぐらぐら わなげチャレンジ

グラグラ揺れる、台座の上に乗ったトムに輪っかを投げて遊べる輪投げのおもちゃ。土台はリバーシブルになっているため、難易度を変えて遊べる。輪っかは、トムやジェリー、ジェリーの甥っ子タフィーの形になっている。

第3弾:11月1日(金)~

ハッピーセット「トムとジェリー」第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」

第2弾:10月25日(金)~10月31日(木)

プリキュアにへんしん! クリアコーム

キュアニャミーとキュアリリアンのイラストが描かれたヘアコーム。角度を変えるとイラストが変わり、変身する。

キラニコトランク おしゃれミラー

アニマルたちを助けてお世話をするアイテム「キラニコトランク」をモチーフにしたミラー。ダイヤやハートのシールを好きなところに貼ってデコレーションできる。

こむぎとおでかけ! パスケース

犬飼こむぎデザインのパスケース。付属のわんだふるぷりきゅあ!カードや、好きなカードを入れることもできる(交通系ICカードも入る)。フックがついているので、カバンなどにつけられる。

第3弾:11月1日(金)~

ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

おもちゃの遊び方紹介動画も公開中

マクドナルド公式ホームページやアプリでは、ハッピーセットのおもちゃの遊び方や仕掛けがわかる紹介動画が公開されている。

□マクドナルド公式ホームページ

スマートフォンで遊べる!「わんだふるぷりきゅあ!くいず」実施

可能期間:10月18日(金)5時~11月17日(日)23時59分

対象商品:ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」のおもちゃ

ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」のおもちゃをスマートフォンで読み込むと、「わんだふるぷりきゅあ!クイズ」が遊べる。キャラクターたちと一緒に散歩をしながら、プリキュア達の出題するクイズに答えて、ゴールのマクドナルドを目指そう。

クイズは「わんだふるぷりきゅあ!」やマクドナルドにまつわるクイズが出題される。クイズに正解するとマクドナルドに近づいていき、回答を間違えてしまうと、1問目からの再スタートの振り出しに戻る。5問全問正解すると、オリジナルイラスト画像がもらえる。

第1弾のおもちゃを読み込むと「キュアワンダフル」&「キュアフレンディ」、第2弾のおもちゃを読み込むと「キュアニャミー」&「キュアリリアン」と一緒に散歩できる。

さらに、クイズ終了後に指定ハッシュタグを付けてXでシェアすると、オリジナルマックカードが当たるキャンペーンも実施される。キャンペーン期間は10月18日5時から11月17日23時59分まで。

遊び方

(1)キャンペーンサイト起動させ、スマートフォンのカメラを起動し、ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ」のおもちゃを読み込む。

(2)クイズの難易度はかんたんコースとむずかしいコースの2種類。クイズに全問正解しクリアすると、オリジナルイラスト画像がもらえる。イラストは、第1弾、第2弾の合計で4種類が用意されている。

(3)クイズ終了後に、Xでシェアすることができる。

(4)指定ハッシュタグを付けてXでシェアした人の中から抽選で50名にマックカード1,000円分が当たる。

※ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ」のおもちゃを使ってコンテンツを起動させます。

※コンテンツを利用するには、マクドナルド公式アプリにログインする必要があります。

※本キャンペーンは予告なく終了することがございます。

スマートフォンで遊べる!「わんだふるぷりきゅあ!くいず」

たべてもらおう!ぬってあてよう!わんだふるぬりえキャンペーン!

対象商品:ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」おもちゃ各種

配布期間:10月18日~11月17日

引き渡し場所:玩具店店頭

ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」のおもちゃを期間中に対象玩具店に持って行くと、「わんだふるぷりきゅあ!」オリジナルぬりえがプレゼントされる。なお、詳細については10月18日に公開される特設ページより確認できる。

※「ぬりえ」は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※本キャンペーンは予告なく終了することがございます。

たべてもらおう!ぬってあてよう!わんだふるぬりえキャンペーン

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s24)

(C)ABC-A・東映アニメーション

