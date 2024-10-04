フジテレビの井上清華アナ（29歳）が、10月4日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。三宅正治アナの後任として「めざまし」のキャスターに就任した伊藤利尋アナを“漢字一字”で表した。この日、「伊藤さんがメインキャスターになって今日で5日目ですけど、伊藤さんを表す“漢字一字”って何だと思いますか？」と聞かれた井上アナ。これに「じゃーん！口！」とフリップを出し、「口から生まれてきた人っ