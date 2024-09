2024年第2四半期に2400億円超えの赤字を計上するなど、苦境に立たされるIntelに対し、半導体大手のArmが製品部門の買収を持ちかけたことが報じられています。一方、この提案に対しIntelは「売り物ではない」とArmの提案を拒否したとのことです。Arm Rejected by Intel After Approaching It About Buying Product Unit - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-27/arm-rejected-by-intel-after-approaching-it