½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é ¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖUR LIFESTYLE COLLEGE¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Ò¤È¤êÎ¹¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£²¹Àô¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î»³ºê¤Þ¤æ¤ß»á¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê²¹Àô ¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈ²¬¤¬¡Ö¤â¤¦¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤éÁ´Éô¹¥¤­¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¡È¤Ò¤È¤ê¡É¤â¹¥¤­¤À¤·¡¢¡È²¹Àô¡É¤â¹¥¤­¤À¤·¡¢¡È¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¡É¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½