µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¤Ò¤È¤êÎ¹¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È
½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é ¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖUR LIFESTYLE COLLEGE¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Ò¤È¤êÎ¹¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
²¹Àô¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î»³ºê¤Þ¤æ¤ß»á¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê²¹Àô ¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈ²¬¤¬¡Ö¤â¤¦¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤éÁ´Éô¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¡È¤Ò¤È¤ê¡É¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¡È²¹Àô¡É¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¡È¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¡É¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆµÈ²¬¤Ï¡Ö»ä¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ò¤È¤êÎ¹¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Èè¤ì¤â¼è¤ì¤ë¤·¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÆ¬¤ÎÀ°Íý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²¹Àô¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î»³ºê¤Þ¤æ¤ß»á¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê²¹Àô ¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈ²¬¤¬¡Ö¤â¤¦¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤éÁ´Éô¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¡È¤Ò¤È¤ê¡É¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¡È²¹Àô¡É¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¡È¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¡É¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆµÈ²¬¤Ï¡Ö»ä¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ò¤È¤êÎ¹¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Èè¤ì¤â¼è¤ì¤ë¤·¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÆ¬¤ÎÀ°Íý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£