サーモスが8月21日から販売している「サーモス 真空断熱スープジャー（JED シリーズ）」は本体もフタも丸ごと食器洗い乾燥機で洗えるスタンダードモデル。希望小売価格は実容量300mlが6050円、400mlが6600円、500mlが7150円。カラーはブラック、アイボリー、グレーグリーンの3色。●洗った後に垂れる水滴を残りにくくする工夫食洗機での洗いやすさにこだわって、内フタに洗浄後の水滴が残りにくいように「水抜き穴」を採用した