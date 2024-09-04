LAPONEエンタテインメントが、ボーイズグループJO1、INI、DXTEEN、そしてガールズグループME:I、IS:SUEの5組による合同ライブ「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」を2025年1月に開催することを発表した。このイベントは、2023年に初開催されて以来、今年で3度目の開催となる。今回の「LAPOSTA」は、東京ドームとその周辺施設を舞台に、過去最大規模で展開される予定。約1週間にわたり、さまざまな公演や企画が実施される。2024年