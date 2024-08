朝食をしっかり食べることはいい1日をスタートするために重要ですが、通学や出勤の時間が迫っているとつい朝食を抜いてしまうこともあります。42カ国の学校に通う15万人以上の子どもを対象にした新たな研究では、「朝食を毎日食べる子どもは人生の満足度が高い」という結果が示されました。Is the frequency of breakfast consumption associated with life satisfaction in children and adolescents? A cross-sectional study wi