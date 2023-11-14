宝塚歌劇団は14日、宙組劇団員の急逝を受けた外部調査チームの調査報告書を公表。会見を開いて木場健之理事長らが説明するとともに、劇団の公式サイトに報告書全文を掲載した。【写真】宙組の宝塚大劇場公演『PAGAD（パガド）』『Sky Fantasy！』宙組に所属していた25歳女性が9月30日に急逝。その事実関係や原因を調査した報告書は「弁護士法人大江橋法律事務所 宝塚歌劇団 調査チーム」がまとめた。調査担当の弁護士は9人。ヒ