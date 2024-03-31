宝塚歌劇団は３１日、宙組娘役の彩妃花（あやひ・はな）、葉咲（はさき）うららが、この日付けで退団すると発表した。歌劇団では昨年９月の宙組娘役・Ａさん（享年２５）の転落死問題で、遺族側との合意締結が２８日に発表されたばかり。そのわずか３日後に同僚２人が組を去ることになった。歌劇団側は再開活動を「年内にも、現体制で」と２８日に会見で話していたが、事態はさらに深刻化しそうだ。彩妃はＡさんと同期で、同