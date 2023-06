アメリカ・コロラド州ボルダーにあるTwitterのオフィスが、3カ月におよぶ家賃の未払いにより立ち退きせざるを得ない状況になっていることが、裁判所文書により明らかになっています。Twitter is being evicted from its Boulder office over unpaid rent | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2023/06/14/twitter-is-being-evicted-from-its-boulder-office-over-unpaid-rent/Judge orders sheriff to evict Twitter from Boulder o