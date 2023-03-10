インフルエンサーの女性9人が、東京国税局の税務調査を受け、おととしまでの6年間であわせて3億円ほどの申告漏れを指摘された。【映像】国内インフルエンサーマーケティング市場規模推移インフルエンサーとは、英語の「インフルエンス（影響）」が語源になっていて、SNS上などで影響力を持つ人のこと。インフルエンサーによる広告は年々拡大。今年の市場規模は3年前の2倍以上となる741億円にのぼっている。（サイバー・バズ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「AVのような病院」女性患者怒り
- 2. 中国代表キャッチャーに称賛続々
- 3. ヌートバー交代拒否にファン感動
- 4. 松居一代 ブログに衝撃写真投稿
- 5. 前田典子57歳 圧巻水着姿に脱帽
- 6. 頭は切れるが役立たず 共通点
- 7. 懲役15年のママ友 判決後の態度
- 8. 大谷「ルール違い」に気づき笑顔
- 9. 政界のプリンス SNSでナンパか
- 10. 本当に性格がいい男性俳優 1位は
- 1. 政界のプリンス SNSでナンパか
- 2. 年金繰り上げ 60歳の悲しい末路
- 3. パソナ コロナ利権手にした手口
- 4. 堀江貴文氏がいま注目する観光地
- 5. JAL障害でANA使えば…後悔が続出
- 6. 長男が明かす大川氏のいびつな愛
- 7. 幻の深海魚 釣り人が驚きの撮影
- 8. ブラック校則報道 高校側が困惑
- 9. ボコボコの車が蛇行運転「恐怖」
- 10. 「お尻わし掴み」余罪数十件か
- 1. 遺産2000億? 大川氏遺書はなしか
- 2. YouTube オーバーレイ広告廃止へ
- 3. 立花党首が辞任へ 党名も変更
- 4. 東京マラソン「立ち小便」が物議
- 5. 日銀次期総裁・植田和男氏起用の人事案…
- 6. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 7. マイナカードの申請スルー…本音
- 8. 元学会員が語る「創価」の実態
- 9. 岸田日誌９日（木）
- 10. 緊急事態条項で自民が８つの論点提示 …
- 1. トップガンにアカデミー除外要求
- 2. 2046年 小惑星が地球に大接近か
- 3. 「親日派になる」発言に謝罪要求
- 4. 米国も驚いた韓国選手の痛恨ミス
- 5. 韓国野党代表 関係者5人目の死亡
- 6. 人間がピエロに恐怖を感じる理由
- 7. 南米で日本人男性が撃たれ死亡か
- 8. 痩せ細ったパンダ 中国に返還か
- 9. 米国人4人拉致 麻薬組織が謝罪
- 10. WHO 日本人幹部を「解任」
- 1. 北海道の郵便局の「地図化」話題
- 2. 不二家「食べ放題」元は取れる?
- 3. 橋下徹氏が語る「少子化対策」
- 4. 凸版印刷が社名変更 創業以来初
- 5. 「税金が重すぎる」嘆く現役世代
- 6. 4年落ちの中古車 新車よりも節税
- 7. 衣料品から撤退 最後まで迷い
- 8. 「JALのせいで寝不足」嘆きの声
- 9. イトーヨーカ堂 アパレル撤退へ
- 10. 「ちいかわ駅弁」予約制に変更
- 1. ADHD向けブラウザに集中力UPの声
- 2. 仕事の生産性低い 20代の9割実感
- 3. 快活CLUBの一室「住める」と話題
- 4. 小型ジンバルで滑らかな動画撮影
- 5. 値上げ続く卵 業者の悲痛な訴え
- 6. ドコモ青春割 新規受付を終了へ
- 7. 無印良品がお買い得 楽天セール
- 8. Amazon Apple整備済み品など注目
- 9. コーディング以外の文章作成にも便利！…
- 10. 濃厚海老三昧、スープも具材も海老づく…
- 1. 「AVのような病院」女性患者怒り
- 2. 中国代表キャッチャーに称賛続々
- 3. ヌートバー交代拒否にファン感動
- 4. 大谷「ルール違い」に気づき笑顔
- 5. WBC日本戦を前に韓国終戦ムード
- 6. 侍J 初戦・中国に苦戦したワケ
- 7. WBC日本戦 ダイアン津田が話題に
- 8. 中国舐めすぎ 近藤の走塁が波紋
- 9. ヌートバー評価急上昇 争奪予想
- 10. バレー元日本代表 婚外デートか
- 1. 松居一代 ブログに衝撃写真投稿
- 2. 前田典子57歳 圧巻水着姿に脱帽
- 3. 懲役15年のママ友 判決後の態度
- 4. 本当に性格がいい男性俳優 1位は
- 5. 三浦瑠麗氏 TV復帰が絶たれたか
- 6. 三浦瑠麗氏 疑惑の当事者になる?
- 7. 渡部「トイレ休憩」にコメ殺到
- 8. 「新婚さん」MC仰天の大逆転婚
- 9. 浜田の「不倫」イジった爆笑現場
- 10. 黒柳を口説き落とした草野の一言
- 1. 「夫と先生が不倫」卒園式で暴露
- 2. 実は高学歴と知り驚いたアイドル
- 3. 同窓会に見知らぬ女 男子が叫ぶ
- 4. 彼に隠してるえぐい秘密 3つ紹介
- 5. 妻にリノベ任せた夫の「想定外」
- 6. 驚愕の「婚約解消」エピソード
- 7. 同僚女が夫に弁当作り 反撃結果
- 8. この結婚は失敗 発言許せず離婚
- 9. まさかの2WAY GUパンツで着回し
- 10. 50代が選ぶ 熟年離婚以外の選択