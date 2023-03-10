インフルエンサーの女性9人が、東京国税局の税務調査を受け、おととしまでの6年間であわせて3億円ほどの申告漏れを指摘された。【映像】国内インフルエンサーマーケティング市場規模推移インフルエンサーとは、英語の「インフルエンス（影響）」が語源になっていて、SNS上などで影響力を持つ人のこと。インフルエンサーによる広告は年々拡大。今年の市場規模は3年前の2倍以上となる741億円にのぼっている。（サイバー・バズ