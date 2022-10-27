米国のブリンケン国務長官。ロシアのプーチン大統領に対し、核兵器が使用された場合の結果について、メッセージを伝えたと明らかにした/Andrew Harrer/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）ブリンケン米国務長官は２６日、ロシアの対ウクライナ戦争で核兵器が使用された場合の結果について、ロシアのプーチン大統領に直接伝えていると明らかにした。ブリンケン氏は米ブルームバーグ通信のイベントで、「我々はロシア側、プーチン大統
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